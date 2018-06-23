Страны ОПЕК+ согласовали рост добычи нефти с июля

ВЕНА, 23 июн – РИА Новости. Страны ОПЕК+ на министерской встрече в субботу сообщили о намерении нарастить добычу нефти с июля, придя к общему выполнению сделки на 100%, однако не раскрыли, кто и насколько ее увеличит.

В последние месяцы почти все страны ОПЕК+ в целом следовали условиям венской сделки, но несколько стран перевыполняли ее, при этом сокращая свою добычу так стремительно, что вместо оговоренного уровня в 1,8 миллиона баррелей в сутки сокращение достигло около 2,8 миллиона баррелей. Так, министр нефти Омана Мухаммед аль-Румхи сообщил журналистам, что в мае страны ОПЕК+ выполнили венское соглашение по сокращению нефтедобычи на 147%.

На этом фоне цена нефти начала довольно быстро расти, что стало угрожать балансу на рынке и стимулировать возможную добычу сланцевой нефти в США, а страны-экспортеры нефти в этом не заинтересованы. Теперь страны-участницы ОПЕК+ решили постепенно ослаблять условия своей сделки, наращивая рост добычи.

Готовы нарастить добычу

Судя по всему, львиную долю роста добычи, который начнется уже в июле, возьмут на себя Россия и Саудовская Аравия. При этом российский министр энергетики Александр Новак уточнил, что реальную возможность нарастить добычу в рамках ОПЕК+ имеют восемь-десять из 24 участников сделки. Планируется, что Россия нарастит добычу на 200 тысяч баррелей в сутки из 1 миллиона баррелей, то есть возьмет на себя 20% общего объема увеличения.

Представитель Саудовской Аравии – которая являлась вдохновителем увеличения добычи наряду с Россией – также сообщил о готовности нарастит добычу, но не назвал конкретных цифр.

"Саудовская Аравия готова предоставить объемы, необходимые рынку. Но мы будет делать это, уважая общие цели и позволяя производителям (другим странам ОПЕК+) также внести свой вклад до той степени, до которой они могут это сделать", — сказал глава минэнерго страны Халид аль-Фалих.

Министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи при этом подчеркнул, что возможности увеличить добычу для выполнения договоренности ОПЕК+, помимо России и Саудовской Аравии, имеют также Оман, ОАЭ и Кувейт. Собственно Оман может увеличить добычу на несколько тысяч баррелей в сутки.

Замминистра энергетики Казахстана Магзум Мырзагалиев сообщил, что его страна также хочет нарастить добычу. "Увеличение добычи нефти в целом в наших интересах… Сегодня у нас добыча варьируется между 1,7-1,8 миллиона баррелей в разные месяцы. Поэтому если бы квота (по увеличению добычи нефти) была бы на уровне 100 тысяч баррелей — она бы нас устроила", — сказал он журналистам.

Битва за квоты

Реальное увеличение добычи может быть технически проведено в короткие сроки. Например, Россия сможет увеличить свою добычу на 200 тысяч баррелей в сутки менее чем за месяц.

Между тем, представитель президиума парламента Ирана Бехруз Немати сообщил РИА Новости, что на встрече ОПЕК была достигнута договоренность о том, что ни одна страна не сможет увеличить свою добычу за счет другой без ее на то согласия.

"Например, Катар хотел добывать больше. Необходимо, чтобы это было в рамках квоты другой страны, например Венесуэлы, и чтобы две страны договорились по этому вопросу, и с согласия Венесуэлы Катар имеет возможность добывать больше", — сказал Намати.

Иран, Ирак, Венесуэла и Алжир изначально были против наращивания добычи в рамках сделки. В итоге вопрос о том, будет ли добыча в рамках ОПЕК+ наращиваться за счет этих стран, остается неясным. Сами они вряд ли имеют возможность увеличить свою добычу, но и делиться своей квотой не спешат.

"По соглашению мы будем выполнять 100%-ный уровень добычи, одобренный в ноябре 2016 года, и обязательство достичь уровень в 1,972 миллиона баррелей в день на второй квартал 2018 года. Ни одна страна, согласно нашему соглашению, не может взять на себя объем добычи другой страны", — написал венесуэльский министр нефти Мануэль Кеведо в Twitter.

Будущее сделки

Впрочем, страны ОПЕК+ оставили себе место для пересмотра и этих, не до конца ясных договоренностей: на встрече министерского мониторингового комитета в сентябре могут быть рассмотрены возможности как для дальнейшего увеличения в рамках сделки, так и для сокращения добычи.

Кроме того, на встрече в сентябре будет рассмотрено продолжение сотрудничества стран ОПЕК+ после 2018 года.

"Мы положили начало дискуссии по проекту документа, согласно которому мы планируем реализовать наше сотрудничество по окончании 2018 года уже на более долгосрочную перспективу. Был представлен проект соответствующей концепции сотрудничества", — сказал Новак.

"Мы договорились о том, что в течение ближайших трех месяцев, к следующей встрече на уровне мониторингового комитета, будут подготовлены соответствующие предложения от всех стран, входящих в ОПЕК, и не-ОПЕК для подготовки этого документа", — продолжил российский министр.