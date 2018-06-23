Страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти

ВЕНА, 23 июн — РИА Новости. Страны ОПЕК+ согласились увеличить добычу нефти, сообщил журналистам министр углеводородов Эквадора Карлос Перес.

"Да. Все согласились с ним… Будет миллион баррелей", — сказал он.

Фактическое сокращение добычи ОПЕК+ в последнее время превышало уровни договоренностей примерно на миллион баррелей. Поэтому ОПЕК согласовала цель вернуться к 100-процентному выполнению сделки. Сегодня этот вопрос рассматривался на встрече всех 24 стран ОПЕК+.

Министры разъяснили, что реальное увеличение добычи будет меньше миллиона баррелей, поскольку не все страны смогут обеспечить соответствующий рост. Их оценки фактического роста добычи варьируются от 500 до 800 тысяч баррелей в сутки.

Среди стран, у которых есть возможность нарастить добычу, — Россия, Саудовская Аравия, Оман, ОАЭ и Кувейт.

Как заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, дополнительный миллион баррелей планируется вывести на рынок в течение второго полугодия.

Венская сделка

В конце 2016 года ОПЕК и несколько не входящих в картель стран (ОПЕК+) договорились сократить добычу нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки от уровня октября того же года. На Россию приходится 300 тысяч.

Сделка вступила в силу с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018-го.

C предложением нарастить добычу выступили Россия и Саудовская Аравия. Поводом для этого стали опасения по поводу возможного дефицита нефти, поддерживающие цены на уровне 70-80 долларов за баррель.

Россия, в частности, готова увеличить добычу в третьем квартале на полтора миллиона баррелей в сутки.