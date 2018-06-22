Глава минфина ФРГ считает, что Греция вскоре "встанет на ноги"

БЕРЛИН, 22 июн — РИА Новости. Греция вскоре сможет "встать на ноги" и самостоятельно заниматься рефинансированием, заявил глава минфина Германии, вице-канцлер Олаф Шольц в интервью газете Rheinischen Post.

"Афины вскоре сможет самостоятельно стоять на ногах и заниматься рефинансированием на рынке", — сказал Шольц, добавив, что Греция "должна выплатить кредиты и налоги".

Шольц указал, что спасение греческой экономики стало "беспримерной акцией солидарности", когда "общими усилиями была оказана помощь стране в тяжелом кризисе". По его мнению, это доказывает важность существования ЕС.

Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) согласовали в ночь на пятницу выход Греции из запущенной в 2010 году программы финансовой помощи — это произойдет 21 августа. Греция получит последний транш в 15 миллиардов долларов, и ее "буфер стабильности" суммарно составит 24 миллиарда евро, что позволит покрыть нужды страны в финансировании на 22 месяца.

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил об окончании греческого долгового кризиса, а министр финансов Греции Эвклид Цакалотос выразил уверенность, что страна теперь сможет вернуться к рыночным займам. Он заявил, что Греция планирует четыре или пять размещений облигаций на международных финансовых рынках в ближайшие два года.