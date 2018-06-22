Нефть марки WTI подорожала более чем на 5%

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Цена на нефть марки WTI поднялась более чем на 5% в пятницу вечером, инвесторы продолжают отыгрывать решение ОПЕК по возвращению к 100%-ному выполнению сделки, а также данные по снижению числа буровых установок в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.18 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,23% — до 75,41 доллара за баррель. Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 5,07%, до 68,86 доллара за баррель.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. В пятницу ОПЕК согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу этот вопрос будет рассмотрен на встрече всех 24 стран ОПЕК+.

Участники рынка также обращают внимание на данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), согласно которым за неделю, завершившуюся 22 июня, общее число буровых установок в США снизилось на 7 штук, или на 0,7% — до 1052 штуки.