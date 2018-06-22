Нефть марки WTI подорожала более чем на 5%

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Цена на нефть марки WTI поднялась более чем на 5% в пятницу вечером, инвесторы продолжают отыгрывать решение ОПЕК по возвращению к 100%-ному выполнению сделки, а также данные по снижению числа буровых установок в США за неделю, свидетельствуют данные торгов.
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ в четверг вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. В пятницу ОПЕК согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу этот вопрос будет рассмотрен на встрече всех 24 стран ОПЕК+.
Участники рынка также обращают внимание на данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), согласно которым за неделю, завершившуюся 22 июня, общее число буровых установок в США снизилось на 7 штук, или на 0,7% — до 1052 штуки.
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