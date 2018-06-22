Центробанк готовит изменения в системе быстрых платежей

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Банк России планирует обязать банки запрашивать согласие клиентов на зачисление на их счета средств, которые переводятся с помощью системы быстрых платежей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

ЦБ опубликовал проект, согласно которому банки должны будут запрашивать разрешение клиентов на зачисление денежных средств на счет, когда при переводе использовался "идентификатор, позволяющий однозначно установить номер банковского счета".

"Подходы к регулированию обсуждались с банками в рамках проекта по запуску системы быстрых платежей, который реализуется Банком России совместно в банковским сообществом на площадке Ассоциации Финтех. Система быстрых платежей позволит гражданам осуществлять онлайн переводы по номеру мобильного телефона", — пояснили в ЦБ.

Регулятор отметил, что согласие на получение таких переводов потребуется давать только один раз при первом поступлении.

В ЦБ также указали, что подключение банков к системе будет осуществляться по мере их готовности предоставлять такие сервисы своим клиентам.

Ассоциация "Финтех", в которую входят ЦБ РФ и крупнейшие российские банки, в настоящее время разрабатывает систему быстрых платежей, которая должна предоставить россиянам возможность быстрых платежей по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона или адресу электронной почты. По данным ассоциации, промышленное решение, в том числе по включению сервиса по платежам через мессенджеры, будет готово не ранее 2019 года.