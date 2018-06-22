Москва и Сеул договорились о содействии росту поставок российского газа

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. 22 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. 22 июня 2018

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президенты РФ и Южной Кореи Владимир Путин и Мун Чжэ Ин договорились содействовать росту поставок российского газа, рассмотреть возможность совместной добычи нефти и газа, следует из опубликованного на сайте Кремля совместного заявления.

Лидер Южной Кореи Мун Чжэ Ин с 21 по 23 июня находится в России с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.

"Положительно оценив результаты сотрудничества в топливно-энергетической сфере, стороны договорились содействовать увеличению объемов поставок российского природного газа в Республику Корея и продолжить взаимодействие в данной области, в том числе рассмотреть возможность совместного освоения месторождений нефти, газа и другого углеводородного сырья", — говорится в сообщении.

Помимо этого, страны договорились провести совместные исследования, касающиеся поставок российского природного газа по трубопроводу в Южную Корею.