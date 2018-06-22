Ущерб от кибератак на банки может составить в будущем до $350 млрд в год

ВАШИНГТОН, 22 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Ущерб от кибератак на финансовые институты может в перспективе составить от 100 до 350 миллиардов долларов в год, что будет подрывать прибыль банков и может даже угрожать финансовой стабильности в целом, предупредил в пятницу Международный валютный фонд (МВФ).

Директор-распорядитель фонда Кристин Лагард представила исследование фонда, в котором проанализированы недавние убытки от кибератак в 50 странах. При этом Лагард уточнила, что любые прогнозы делать сложно, поскольку широкомасштабных успешных кибератак на финансовую систему еще не было.

"Наши результаты надо рассматривать как иллюстрацию для примера. Если смотреть на их номинальные значения, то средние потенциальные ежегодные убытки от кибератак могут быть большими — близко к 9% чистой выручки банков в глобальном масштабе, то есть около 100 миллиардов долларов. В жестком сценарии, когда частота кибератак вдвое выше, чем в прошлом, и они распространяются легче, убытки могут быть в 2,5-3,5 раза больше — 270-350 миллиардов долларов (в год)", — пишет Лагард.

В 5% случаев, смоделированных фондом, кибератаки могли обойтись банкам практически в половину чистой выручки.

"Подобные оценки на несколько порядков выше, чем нынешний объем рынка страхования от киберугроз. Несмотря на недавний рост, рынок страхования для киберрисков остается маленьким: всего страховых выплат на нем было около 3 миллиардов 2017 года. Многие финансовые институты даже не покупают страховку от кибератак", — предупреждает Лагард.

Фонд рекомендует укреплять процессы оценки рисков в банках. Также требуются меры по укреплению инфраструктуры защиты банковских систем. Кроме того, фонд призывает укреплять регулирование и надзор на рынках.