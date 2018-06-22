МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в качестве почетного гостя.
"Были бы рады видеть на нем (ВЭФ) в качестве почетного гостя и президента Корейской Республики", — заявил Путин по итогам переговоров с Мун Чжэ Ином.
Он подчеркнул, что во время встречи в Кремле российская сторона предложила Южной Корее активнее подключаться к программам развития Дальнего Востока.
"Имею в виду, в частности, модернизацию свободного порта "Владивосток", технологическое обновление судостроительного завода "Звезда", обустройство и использование Северного морского пути и Транссибирской железнодорожной магистрали. Эти и другие перспективные совместные проекты будут обсуждаться в ходе Восточного экономического форума в сентября во Владивостоке", — сказал Путин.