Путин призвал инвесторов из Южной Кореи подключаться к проектам в ДФО

Владимир Путин во время беседы с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. 22 июня 2018

Владимир Путин во время беседы с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. 22 июня 2018

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина принять участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в качестве почетного гостя.

"Были бы рады видеть на нем (ВЭФ) в качестве почетного гостя и президента Корейской Республики", — заявил Путин по итогам переговоров с Мун Чжэ Ином.

Он подчеркнул, что во время встречи в Кремле российская сторона предложила Южной Корее активнее подключаться к программам развития Дальнего Востока.

"Имею в виду, в частности, модернизацию свободного порта "Владивосток", технологическое обновление судостроительного завода "Звезда", обустройство и использование Северного морского пути и Транссибирской железнодорожной магистрали. Эти и другие перспективные совместные проекты будут обсуждаться в ходе Восточного экономического форума в сентября во Владивостоке", — сказал Путин.