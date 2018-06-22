Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молока из Белоруссии

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россельхознадзор отменил введенные в июне ограничения на поставки молока в таре более 2,5 литра со всей территории Белоруссии, а также утвердил список предприятий, имеющих право на поставки, следует из документа ведомства.

Согласно документу ведомства, указание Россельхознадзора, согласно которому с 6 июня были введены ограничения на поставку молока и молочной продукции из Белоруссии, отменяется "в части введения ограничения на поставки продукции со всей территории Республики Беларусь".

"Поставки продукции, перечисленной в указании Россельхознадзора… осуществляются с предприятий, включенных в "дорожную карту"…, и подтвердивших происхождение и наличие соответствующих объемов сырья, соответствие объемов производств и представившие обоснованные доказательства безопасности поставляемой продукции в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза", — добавляется в документе.

Таких предприятий шесть: ОАО "Барановичский молочный комбинат", СОАО "Ляховичский молокозавод", Волковысское ОАО "Беллакт", КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Туровский молочный комбинат" и ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".

Россельхознадзор с 6 июня ввел временные ограничения на поставки в Россию из Белоруссии молока и некоторых видов молочной продукции. Запреты введены, в частности, в отношении пастеризованного, стерилизованного и ультрапастеризованного молока и сливок наливом, а также сухого молока и сливок. Под запрет попали товары, которые поставляются в потребительской таре объемом более 2,5 литра.

Уже 9 июня Россельхознадзор сообщил о подписании с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии "дорожной карты" по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. С 11 июня российская служба приступила к отмене ограничений на поставки с ряда белорусских предприятий.

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