Россельхознадзор отменил запрет на ввоз молока из Белоруссии

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Россельхознадзор отменил введенные в июне ограничения на поставки молока в таре более 2,5 литра со всей территории Белоруссии, а также утвердил список предприятий, имеющих право на поставки, следует из документа ведомства.
"Поставки продукции, перечисленной в указании Россельхознадзора… осуществляются с предприятий, включенных в "дорожную карту"…, и подтвердивших происхождение и наличие соответствующих объемов сырья, соответствие объемов производств и представившие обоснованные доказательства безопасности поставляемой продукции в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза", — добавляется в документе.
Таких предприятий шесть: ОАО "Барановичский молочный комбинат", СОАО "Ляховичский молокозавод", Волковысское ОАО "Беллакт", КПУП "Мозырские молочные продукты", ОАО "Туровский молочный комбинат" и ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат".
Уже 9 июня Россельхознадзор сообщил о подписании с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии "дорожной карты" по процедуре снятия взаимных ограничений по поставкам молочной продукции. С 11 июня российская служба приступила к отмене ограничений на поставки с ряда белорусских предприятий.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>