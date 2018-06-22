Белоруссия запретила ввоз птицы из ряда российских регионов

МИНСК, 22 июн — РИА Новости. Белоруссия приняла решение о запрете ввоза в республику птицы и мяса птицы из Самарской, Пензенской и Курской областей РФ из-за случаев высокопатогенного гриппа, сообщается на сайте департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.

"По информации Международного эпизоотического бюро, на территориях Самарской и Пензенской областей Российской Федерации зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что в этой связи с 23 июня вводятся временные ограничения на ввоз в республику из этих регионов живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных, мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера. Запрет распространяется на корма и кормовые добавки из птицы, корма и кормовые добавки растительного происхождения (за исключением кормов для кошек и собак).

При этом все ранее выданные разрешения на ввоз в Белоруссию этой продукции из данных областей РФ отменяются, подчеркивается в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению на сайте ведомства, аналогичное решение принято и по данной продукции, происходящей из Курской области России, где выявлен новый случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом.