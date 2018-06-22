Керченская паромная переправа упростит перевозку грузовиков

Грузовые автомобили на пароме в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

Грузовые автомобили на пароме в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн — РИА Новости. Керченская паромная переправа упростит процедуру оформления документов для грузового автотранспорта, упразднив с понедельника промежуточную площадку отстоя транспорта в Керчи, сообщил оператор переправы "Морская дирекция".

"Уведомляем об упрощении порядка движения для грузового транспорта, следующего на линии "Крым – Кавказ"… С 08:00 25.06.2018 площадка "Аэропорт" прекратит свою работу, и проездные документы будут оформляться непосредственно в порту "Крым"… Данная мера позволит сделать перевозку вашего транспорта еще более оперативной и удобной", — говорится в сообщении.

Из порта "Крым" в порт "Кавказ" по-прежнему курсируют шесть паромов вместимостью до 20 стандартных еврофур каждый, отметили в "Морской дирекции". Кроме того, на АЗС "TES" в поселке Луговое на автодороге Феодосия – Керчь продолжает работу касса по продаже билетов за наличный расчет.

Перевозки транспорта на Керченской переправе после введения в строй автодорожной части Крымского моста уменьшились более чем в 10 раз, сообщили ранее в минтрансе республики. Сейчас на переправе в основном перевозится грузовой транспорт.

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