BMW отзывает около 12 тысяч автомобилей в связи с "дизельным скандалом"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Концерн BMW начал отзыв 11,7 тысячи дизельных автомобилей из-за недопустимых систем контроля выбросов вредных веществ, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на представителей компании.

Ранее прокуратура Мюнхена начала проверку сообщений о манипуляциях BMW с системой очистки выхлопных газов в своих дизельных автомобилях. Выяснилось, что на 12 тысячах автомобилей BMW было установлено недопустимое программное обеспечение (ПО). Компания ожидала разрешения властей на установку исправленного ПО.

Как пишет издание, отзыву подлежат автомобили пятой и седьмой серии, которые выделяют слишком много оксида азота. Федеральное автомобильное ведомство (KBA) потребовало отзыва этих автомобилей из-за недопустимого отключающего оборудования, которое позволяет манипулировать показателями системы выбросов.

По словам представителя компании, KBA одобрило обновление ПО, о котором уже уведомлены автовладельцы, пишет издание.

Как отмечает журнал, отзыв авто стал большой неудачей для концерна, так как в отличие от конкурентов они придерживались более высоких технических стандартов, а их автомобили показывали лучшие результаты на испытаниях.

Ранее концерн Volkswagen обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций. Министр по охране окружающей среды ФРГ Свенья Шульце призвала ускорить процесс переоборудования автомобилей с дизельными двигателями в связи с иском Европейской комиссии к Германии и еще пяти странам ЕС из-за высоких показателей загрязнения воздуха в городах.