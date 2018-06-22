США попросили Японию прекратить импорт нефти из Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США попросили японских покупателей нефти полностью прекратить закупки у иранских поставщиков из-за новых санкций против Ирана, пишет агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Отвечающий за нефтяную политику в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии Такаси Ямада отказался от комментариев, поскольку переговоры еще продолжаются. В пресс-службе МИД страны не смогли оперативно прокомментировать сообщение, представитель Госдепартамента США отказался от комментариев, пишет агентство.
Согласно данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, страна импортировала 172 тысяч баррелей нефти в сутки из Ирана, что составило 5,3% потребности страны в этом сырье.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.