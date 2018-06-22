США попросили Японию прекратить импорт нефти из Ирана, пишут СМИ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. США попросили японских покупателей нефти полностью прекратить закупки у иранских поставщиков из-за новых санкций против Ирана, пишет агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По итогам переговоров, состоявшихся на этой неделе между правительствами двух стран, не было принято окончательного решения по вопросу закупок иранской нефти, однако обсуждения продолжатся, сообщили источники.

Отвечающий за нефтяную политику в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии Такаси Ямада отказался от комментариев, поскольку переговоры еще продолжаются. В пресс-службе МИД страны не смогли оперативно прокомментировать сообщение, представитель Госдепартамента США отказался от комментариев, пишет агентство.

Согласно данным министерства экономики, торговли и промышленности Японии, страна импортировала 172 тысяч баррелей нефти в сутки из Ирана, что составило 5,3% потребности страны в этом сырье.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном.