Минвостокразвития проследит за строительством моста Благовещенск-Хэйхэ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Глава министерства по развитию Дальнего Востока России Александр Козлов сообщил в интервью РИА Новости, что, будучи в статусе министра, собирается контролировать строительство моста Благовещенск-Хэйхэ, соединяющего Россию и Китай.

"Учитывая, что мост включен в госпрограмму социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона, конечно, мы будем контролировать его возведение. Уникальный в своем роде проект трансграничного моста требует пристального внимания со стороны федеральных органов власти. Помимо строительства, имеется и ряд вопросов административного характера, решать которые необходимо на международном уровне. Будем помогать, сопровождать этот проект", — сказал Козлов.

"Работа (по строительству моста – ред.) идет в графике. Над протокой Канигурганской началась надвижка моста. К сентябрю строители уже выйдут к основному мосту через реку", — добавил министр.

Строительство моста Благовещенск-Хэйхэ через Амур началось в Амурской области, когда Козлов был ее губернатором. В мае он назначен главой Минвостокразвития России.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.