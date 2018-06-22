Биткоин дешевеет на новостях о взломе криптобирж в Южной Корее

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в пятницу снижается в цене, так как трейдеры продолжают отыгрывать новости о взломе крупнейших южнокорейских криптовалютных бирж, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 8.52 мск биткоин дешевел на 1,47%, до 6,679 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 1,43%, до 6,648 тысячи долларов.

Другие криптовалюты при этом дешевеют более существенно: Ethereum — на 4,36%, до 517,51 доллара, Ripple — на 3,03%, до 0,526 доллара, Bitcoin Cash — на 4,52%, до 854,13 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 282,51 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 40% всего рынка криптовалют.

"Я думаю, что очередная атака на криптобиржу еще долго будет задавать общий тон настроениям на рынке. А именно – подливать огонь в разгорающееся желание продавать биткоин и другие криптовалюты. Не успели пользователи отойти от взлома Coinrail, как атаке подверглась биржа Bithumb, которая имеет намного больше клиентов, а значит, и влияния", — сказал РИА Новости PR-директор Tugush Blockchain Finance Тимофей Фортунатов.

В ночь на среду одна из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи Bithumb сообщила, что она подверглась взлому, и злоумышленникам удалось похитить 35 миллиардов южнокорейских вон (около 30 миллионов долларов). Биржа также сообщила, что все украденные криптосредства будут возмещены за счет собственных резервов Bithumb. По оценке портала CoinMarketCap, криптобиржа Bithumb находится на шестом месте среди мировых криптобирж по суточному объему торгов.

На прошлой неделе другая крупная криптобиржа Южной Кореи Coinrail сообщала о попытке взлома ее системы. По оценкам экспертов, потери биржи тогда составили около 37 миллионов долларов.