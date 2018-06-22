Биткоин дешевеет на новостях о взломе криптобирж в Южной Корее

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в пятницу снижается в цене, так как трейдеры продолжают отыгрывать новости о взломе крупнейших южнокорейских криптовалютных бирж, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
Другие криптовалюты при этом дешевеют более существенно: Ethereum — на 4,36%, до 517,51 доллара, Ripple — на 3,03%, до 0,526 доллара, Bitcoin Cash — на 4,52%, до 854,13 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 282,51 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 40% всего рынка криптовалют.
"Я думаю, что очередная атака на криптобиржу еще долго будет задавать общий тон настроениям на рынке. А именно – подливать огонь в разгорающееся желание продавать биткоин и другие криптовалюты. Не успели пользователи отойти от взлома Coinrail, как атаке подверглась биржа Bithumb, которая имеет намного больше клиентов, а значит, и влияния", — сказал РИА Новости PR-директор Tugush Blockchain Finance Тимофей Фортунатов.
На прошлой неделе другая крупная криптобиржа Южной Кореи Coinrail сообщала о попытке взлома ее системы. По оценкам экспертов, потери биржи тогда составили около 37 миллионов долларов.