Проектировщики моста на Сахалин приступили к изыскательским работам

ХАБАРОВСК, 22 июн — РИА Новости. Специалисты "Дальгипротранса", которые подготовят проектные решения по строительству моста на Сахалин, приступили к работам в Ульчском районе Хабаровского края, сообщил РИА Новости глава района Федор Иващук.

Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект строительства тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не получилось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь.

В ходе прямой линии 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин отметил важность моста для жителей Сахалина. По его словам, необходимо оценить проблему с разных сторон: экономической эффективности, загрузки этого моста, геополитических обстоятельств, необходимости развития инфраструктуры.

"К нам в район зашли проектировщики, которые будут заниматься изысканием и проектированием железнодорожного моста. Железная дорога пройдет от станции Селихино в Хабаровском крае до Николаевского района и потом по мосту. В Ульчском районе она затронет несколько сел Циммермановку и Де-Кастри. Для нас это хорошо — инвестиции, рабочие места, налоги", — сказал Иващук.

ТОННЕЛЬ СТАЛИНА

Он отметил, что на берегу Татарского пролива с конца 1940-х годов велись работы по строительству тоннеля на Сахалин и железнодорожных подъездов к нему. Работы проводились при Иосифе Сталине вплоть до его смерти в 1953 году.

Так, по словам Иващука, у мыса Лазарева Николаевского района осталась огромная шахта, которая должна была стать началом тоннеля. Сейчас она наполовину заполнена мусором. На территории Ульчского района в течение пяти лет заключенные строили железную дорогу — подъездной путь к тоннелю. На Сахалине тоже велись аналогичные работы.

"У нас в районе Циммермановки осталось полотно железной дороги, рельс уже нет, но шпалы от узкоколейки остались. Есть бетонные сооружения через реки, мостовые переходы сделаны из бетона такого качества, что с 1953 года, когда стройка была заморожена, до настоящего времени они находятся в идеальном состоянии, не поддаются разрушению и воздействию погодных явлений. Вот это было качество материала и строительства. И все строилось вручную", — подчеркнул Иващук.

Он уточнил, что тоннель на Сахалин тогда не был построен. "Сохранились еще очевидцы тех событий, и они рассказывали об этом", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что железнодорожный мост планируется возвести в самом узком месте Татарского пролива, отделяющего Сахалин от материка. Мост станет элементом будущей 580-километровой железной дороги между селом Селихино Хабаровского края и сахалинским поселком Ныш. Сейчас грузы между островом и материком перевозятся по паромной переправе Ванино — Холмск, зависящей от погодных условий.