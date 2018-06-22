Реальное увеличение добычи ОПЕК+ придется на пять стран, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Реальное увеличение добычи государств соглашения ОПЕК+ может составить 600 тысяч баррелей в сутки и придется оно всего на 5 стран-участниц сделки, заявили агентству Блумберг делегаты из ОПЕК, знакомые с ситуацией.

Согласно данным источников, увеличение добычи Саудовской Аравии может составить 245 тысяч баррелей в сутки, России — 160 тысяч баррелей в сутки, Кувейта — 80 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ — 80 тысяч баррелей в сутки, Омана — 35 тысяч баррелей в сутки.

В четверг глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал рассмотреть увеличение добычи нефти в рамках венского соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, при этом рекомендация содержит особые позиции для некоторых стран. Министр также сообщил, что это предложение будет рассмотрено на саммите ОПЕК в пятницу, а также на общей министерской встрече ОПЕК+ в субботу. В то же время саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих отметил, что реальное увеличение добычи ОПЕК+ будет отличаться от 1 миллиона баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Однако в мае Новак и аль-Фалих сообщили о возможности увеличения добычи нефти в рамках сделки со второго полугодия. Поводом для этого являются опасения возникновения дефицита нефти на рынке, поддерживающие цены в диапазоне 70-80 долларов за баррель. При этом фактическое сокращение добычи нефти ОПЕК+ в последнее время превышало уровни договоренностей примерно на 1 миллион баррелей.