Комитет ОПЕК+ предложил нарастить добычу нефти на миллион баррелей в сутки

ВЕНА, 22 июн – РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет стран-участниц соглашения о сокращении добычи (ОПЕК+) по итогам продолжительного заседания в четверг, которое длилось около четырёх часов, выдвинул рекомендации по увеличению добычи нефти участниками венской сделки на 1 миллион баррелей в сутки.
"Рекомендация ОПЕК и не-ОПЕК — рассмотреть вопросы о том, чтобы увеличить добычу на 1 миллион баррелей в сутки", — сообщил по итогам заседания министр энергетики РФ Александр Новак, выходя из штаб-квартиры ОПЕК первым. Вслед за ним министр энергетики Саудовский Аравии Халид Аль-Фалих подтвердил журналистам принятие соответствующей рекомендации. Однако увеличение добычи нефти является номинальным, и реальные объемы будут иными, отметил он.
При этом министр нефти Ирака Джаббар Аль-Лаиби отметил, что реальное увеличение добычи нефти будет меньше чем один миллион баррелей в сутки. "Это (увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки) номинальное. Это не максимум, это номинальное увеличение, распределенное на 24 страны-участницы соглашения", — сказал иракский министр.
Оппозиция
При этом министр нефти Ирана Бижан Зангане вообще покинул заседание примерно через час после его начала. Как сообщил сам министр, встреча не была хорошей и носила протокольный характер.
До заседания Иран активно выступал против заявления об увеличении добычи нефти в рамках смягчения венского соглашения. Такая позиция связана с отсутствием возможности у страны нарастить добычу нефти из-за санкций США.
Так, еще в начале июня СМИ сообщили, что делегат Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили (Hossein Kazempour Ardebili) попросил председателя совета ОПЕК внести обсуждение санкций в повестку встречи 22 июня.
"Президент Трамп думает, что он может приказывать ОПЕК делать что-либо. Он создал сложную ситуацию на рынке нефти, наложив санкции на важных стран-основателей ОПЕК, производителей нефти. И просит ОПЕК и ожидает от нее каких-нибудь действий, чтобы цены были лучше. Я думаю, это нечестно", — заявил Зангане 19 июня по прибытии в Вену.
После заседания комитета министр нефти Нигерии Эммануэль Ибе Качикву сообщил, что предложение обсудить санкции США против Ирана не было включено в повестку заседания ОПЕК 22 июня, сообщило агентство Блумберг.
Дальнейшие обсуждения
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.
Однако в мае Новак и аль-Фалих сообщили о возможности увеличения добычи нефти в рамках сделки со второго полугодия. Поводом для этого являются опасения возникновения дефицита нефти на рынке, поддерживающие цены в диапазоне 70-80 долларов за баррель. При этом фактическое сокращение добычи нефти ОПЕК+ в последнее время превышало уровни договоренностей примерно на 1 миллион баррелей.