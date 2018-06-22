Консультации между Россией и КНДР по инфраструктуре пройдут в конце июня

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Консультации специалистов по строительству совместной с КНДР инфраструктуры состоятся в конце июня на Дальнем Востоке, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

"По линии КНДР в конце июня на Дальнем Востоке состоятся консультации экспертов по строительству инфраструктуры", — ответил министр на вопрос, какие встречи для обсуждения международного сотрудничества на Дальнем Востоке запланированы в ближайшее время.

Он добавил, что до Восточного экономического форума, который пройдет в сентябре во Владивостоке, должно состояться заседание межправительственной комиссии по сотрудничеству между российским Дальним Востоком и северо-востоком Китая.