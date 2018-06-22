Минвостокразвития подготовило программу сотрудничества с Китаем в ДФО

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Минвостокразвития России подготовило программу российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе, ее планируется подписать в присутствии глав России и Китая, сообщил в интервью РИА Новости новый глава министерства Александр Козлов.

"Минвостокразвития подготовило программу российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. В документе зафиксированы цели по торговле и инвестициям, с четкой ответственностью и сроками по каждому направлению. Подписание данного документа планируется в присутствии глав России и КНР", — сказал министр.