Крупнейшие 35 банков в США показали устойчивость к кризису при стресс-тесте

ВАШИНГТОН, 22 июн – РИА Новости. Все 35 крупнейших банков США, которые представляют 80% американского банковского рынка, достаточно устойчивы для работы в кризисных условиях, говорится в релизе Федеральной резервной системы США по итогам проведенных стресс-тестов.

"Несмотря на жесткий сценарий и другие факторы, которые включались в тест этого года, после гипотетической глобальной рецессии уровень капитализации показал устойчивость к этой рецессии", — приводятся в сообщении слова замглавы ФРС Рэндела Куарлеса.

Стресс-тест предполагал самый пессимистичный сценарий развития экономики США с потенциальными убытками для кредитных организаций в 578 миллиардов долларов, но банки показали устойчивость даже в этих условиях, добавляется в сообщении.

Финучреждения существенно увеличили капитал с момента первого стресс-теста в 2009 году. Совокупный собственный капитал вырос более чем на 800 миллиардов долларов, до 1,75 триллиона, говорится в релизе.