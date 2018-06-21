"Дочка" Национального банка Ирана может открыть филиал в Казани

КАЗАНЬ, 21 июн — РИА Новости. АО "Мир бизнес банк", единственным акционером которого является Национальный банк Ирана, рассматривает возможность открытия филиала в Казани, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг встретился с послом Исламской Республики Иран в России Мехди Санаи.

"В ходе встречи обсуждалась возможность открытия в Казани филиала банка АО "Мир бизнес банк". Было отмечено, что 100% акций АО "Мир бизнес банк" принадлежат самому крупному государственному банку Исламской Республики Иран – ОАО "Банку Мелли Иран", Тегеран (Национальный банк Ирана). Сегодня АО "МБ Банк" предоставляет банковские услуги в Москве и Астрахани", — говорится в сообщении.

Также президент Татарстана и посол Ирана обсудили вопросы сотрудничества иранских компаний с ПАО "Татнефть". В частности, Минниханов отметил, что у татарстанской компании накоплен серьезный опыт добычи трудноизвлекаемых запасов. По его словам, идут переговоры о том, чтобы "Татнефть" была представлена в Иране серьезными проектами.

В целом Минниханов отметил, что Татарстан высоко ценит отношения с Исламской Республикой Иран в рамках российско-иранского сотрудничества, которое развивается сегодня во всех направлениях. По его словам, на межрегиональном уровне также важно проявлять активность.

"Уровень наших экономических связей пока низок. Надо активизировать работу. Большая работа проводится в части взаимодействия с исламскими странами в рамках группы стратегического видения "Россия – исламский мир". Мы также серьезно изучаем вопросы использования инструментов исламского банкинга, актуальной темой является и халяльный образ жизни", — цитирует слова Минниханова пресс-служба.

Глава Татарстана подчеркнул, что в Иране много товаров, востребованных в России, и предложил иранским бизнесменам рассмотреть возможность выхода на российский рынок. По его мнению, этот бизнес будет успешным. Также он призвал иранскую сторону активнее сотрудничать в гуманитарной сфере. Стороны договорились развивать и укреплять отношения между Татарстаном и Ираном на уровне межрегионального сотрудничества, развития бизнес-партнерства, в том числе через такой институт, как торгово-промышленные палаты.

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