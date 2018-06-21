Ходовые испытания атомного ледокола "Арктика" начнутся в октябре 2019 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июн — РИА Новости. Ходовые испытания головного атомного ледокола проекта 22220 "Арктика" начнутся в конце октября 2019 года, сообщил генеральный директор АО "Балтийский завод" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) Алексей Кадилов.

"В 2019 году, думаю, что в конце октября, ледокол должен выйти на ходовые испытания. После завершения ходовых испытаний он должен быть в Мурманске в декабре", — сказал он на совещании в Смольном по вопросам усиления роли промышленности и науки Санкт-Петербурга в развитии Арктической зоны.

Кадилов напомнил, что в настоящее время Балтийский завод строит три атомных ледокола этого проекта: "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Он также надеется, что в ближайшее время будет подписан контракт на строительство еще двух ледоколов этого проекта. "Либо 4-й квартал этого года, либо 1-й квартал следующего года (подписан контракт)", — отметил он.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до 3 метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.