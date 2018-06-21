В Крыму завершили строительно-монтажные работы на площадках строящихся ТЭС

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Строительно-монтажные работы на площадках строящихся Таврической ТЭС в Симферополе и Балаклавской ТЭС в Севастополе в целом завершены, идут пусконаладочные работы, сообщает Минэнерго РФ.

Замглавы Минэнерго Андрей Черезов посетил Балаклавскую и Таврическую ПГУ-ТЭС и провел совещание, посвященное ходу их сооружения и реализации строительства газопроводов-отводов на станции.

"В настоящее время на площадках строительства строительно-монтажные работы в целом завершены, активно продолжаются пусконаладочные работы основного и вспомогательного оборудования электростанций", — отметил Андрей Черезов, слова которого приводятся в сообщении.

Входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" ведет строительство Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая. В июне правительство РФ свои постановлением перенесло сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков мощностью по 235 МВт каждый на обеих ТЭС на 1 сентября 2018 года (с 19 мая), второго блока Севастопольской ТЭС — на 1 октября, Симферопольской — на 1 ноября (ранее для обоих блоков срок был 18 июня).

В 2015 году "Ростех" получил 25 миллиардов рублей бюджетных субсидий на строительство крымских ТЭС. Причем, согласно правилам предоставления субсидий, за каждый день просрочки запуска ТЭС "Ростех" заплатит пени в 2 миллиона рублей. За нарушение других сроков проектирования и строительства госкорпорации установлены пени в размере от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей за каждый день просрочки. Таким образом, перенос сроков ввода в эксплуатацию ТЭС позволит "Ростеху" избежать штрафов.

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