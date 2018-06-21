Сечин расстроен высокой ценой на бензин

КРАСНОЯРСК, 21 июн – РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин сообщил в ходе выступления на годовом общем собрании акционеров компании, что как автомобилист, так же как и остальные, расстроен ценой топлива на АЗС страны.

Сколько вы тратите в месяц на бензин? Более десяти тысяч рублей

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Не пользуюсь автомобилем Результаты 18.5% Более десяти тысяч рублей

32.3% От пяти до десяти тысяч

32.2% До пяти тысяч

17.0% Не пользуюсь автомобилем Все опросы Голосовать

"Цена на бензин вас расстраивает… Меня тоже как автомобилиста она расстраивает, но если государство увеличивает акцизы на бензин, то при чем тут компании?", — сказал Сечин, отвечая на замечание миноритарного акционера компании о высоких ценах на автозаправках страны.

В мае-начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В начале июня Минфин предложил наделить кабмин правом повышать экспортные пошлины на бензин, дизтопливо и керосин до 90% от пошлины на нефть, в частности, если компании нарушат обязательства о заморозке цен.