Саудовский министр энергетики провел консультации с министрами стран ОПЕК+

ВЕНА, 20 июн — РИА Новости. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что провел ряд консультаций с министрами стран-участниц ОПЕК+, продолжит их сегодня вечером и завтра.

"Довольно много министров, с которыми я встречался и консультировался сегодня, и я продолжу свои консультации сегодня вечером и завтра, призывая нас принять хорошее позитивное решение. Я встречался не только с заинтересованными сторонами в отрасли, странами и компаниями, но и с потребителями",- сказал министр журналистам в кулуарах семинара ОПЕК в Вене.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В четверг, 21 июня, в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на следующий день пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня — встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+.

Как ожидается, на этих встречах будет обсуждаться возможность увеличения добычи. Поводом для этого являются опасения возникновения дефицита нефти на рынке, поддерживающие цены в диапазоне 70-80 долларов за баррель. При этом фактическое сокращение добычи нефти ОПЕК+ в последнее время превышало уровни договоренностей примерно на 1 миллион баррелей. Россия и Саудовская Аравия предлагают нарастить добычу ОПЕК+, в частности Россия — на 1,5 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале.