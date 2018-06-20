В Греции заработала энергетическая биржа

АФИНЫ, 20 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Афинах начала работу "Греческая энергетическая биржа АО" — один из главных столпов целевой модели Евросоюза, который стремится к созданию единого европейского энергетического рынка, сообщило министерство энергетики и охраны окружающей среды Греции.

Среди ее акционеров — "АО Оператор рынка электроэнергии" LAGIE (22%), "Независимы оператор передачи электроэнергии ADMIE (20%), оператор греческой газотранспортной системы DESFA (7%), Афинская биржа (31%), Европейский банк реконструкции и развития (20%).

Избран совет директоров биржи с трехлетним сроком полномочий, председателем его стал президент Ассоциации промышленности Северной Греции Афанасиос Саввакис, управляющим директором — инженер Михаил Филиппу.

Биржа, совместно с сетями электроэнергии соседних стран, позволяет создать единый европейский энергетический рынок, сделать прозрачной сферу обмена энергией и установить общие правила, сообщило Минэнерго. По его мнению, потребители смогут получать электроэнергию по более низкой цене, будь то домашние хозяйства или предприятия.