ОПЕК+ договорятся о возможном росте добычи, считает министр нефти Омана

ВЕНА, 20 июн — РИА Новости. Страны ОПЕК+ достигнут соглашения по возможному увеличению добычи, несмотря на возражения по этому поводу со стороны Ирана, считает министр нефти и газа Омана Мухаммед аль-Румхи.

"Обсуждение роста добычи еще не началось, люди могут иметь собственные взгляды, но окончательным решением, как я думаю, будет консенсус между всеми нами. Я уверен, что к концу этой недели мы достигнем соглашения, которое поддержат все, включая страны вне ОПЕК", — рассказал министр нефти Омана РИА Новости в Вене, отвечая на вопрос, как страны ОПЕК планируют убедить Иран изменить свою позицию по росту добычи.

Аль-Румхи отметил, что обсуждать конкретный объем роста добычи пока рано. "Преждевременно озвучивать цифры, это всех запутывает, так что мы лучше подождем", — сказал министр.

Во вторник министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что не поддержит решение даже о небольшом увеличении добычи нефти в рамках смягчения сделки по сокращению добычи нефти (ОПЕК+), поскольку уверен, что цены на нефть остаются высокими из-за президента США Дональда Трампа.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В четверг, 21 июня, в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на следующий день пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня — встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+.

Как ожидается, на этих встречах будет обсуждаться возможность увеличения добычи. Поводом для этого являются опасения возникновения дефицита нефти на рынке, поддерживающие цены в диапазоне 70-80 долларов за баррель. При этом фактическое сокращение добычи нефти ОПЕК+ в последнее время превышало уровни договоренностей примерно на 1 миллион баррелей. Россия и Саудовская Аравия предлагают нарастить добычу ОПЕК+, в частности Россия — на 1,5 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале.