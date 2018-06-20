ОПЕК+ договорятся о возможном росте добычи, считает министр нефти Омана

ВЕНА, 20 июн — РИА Новости. Страны ОПЕК+ достигнут соглашения по возможному увеличению добычи, несмотря на возражения по этому поводу со стороны Ирана, считает министр нефти и газа Омана Мухаммед аль-Румхи.
Аль-Румхи отметил, что обсуждать конкретный объем роста добычи пока рано. "Преждевременно озвучивать цифры, это всех запутывает, так что мы лучше подождем", — сказал министр.
Во вторник министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что не поддержит решение даже о небольшом увеличении добычи нефти в рамках смягчения сделки по сокращению добычи нефти (ОПЕК+), поскольку уверен, что цены на нефть остаются высокими из-за президента США Дональда Трампа.
Как ожидается, на этих встречах будет обсуждаться возможность увеличения добычи. Поводом для этого являются опасения возникновения дефицита нефти на рынке, поддерживающие цены в диапазоне 70-80 долларов за баррель. При этом фактическое сокращение добычи нефти ОПЕК+ в последнее время превышало уровни договоренностей примерно на 1 миллион баррелей. Россия и Саудовская Аравия предлагают нарастить добычу ОПЕК+, в частности Россия — на 1,5 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале.