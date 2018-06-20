Минфин пока не принял решения о минимальной розничной цене на вина

РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОЙ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ВИНА НЕ ПРИНЯТО, ДЛЯ ЭТОГО НУЖЕН КОНСЕНСУС В ОТРАСЛИ И ДИСКУССИЯ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ — МИНФИН РФ