Кудрин спрогнозировал ускорение инфляции при повышении НДС

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Повышение НДС ускорит инфляцию в РФ в 2019 году примерно на 0,4 процентного пункта, она не превысит 4%, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

"НДС повлияет на инфляцию. Но сейчас, я думаю, все мы оцениваем как раз влияние. Я боюсь сейчас назвать примерную цифру. Примерно 0,4% к году. Но это означает, что инфляция все равно останется около 4%", — сказал Кудрин журналистам. На уточняющий вопрос, идет ли речь об инфляции в 2019 году, он ответил так: "Да, по 2019-му это 0,4%. Но общая инфляция не превысит 4%".

Кудрин добавил, что если правительство "решилось на повышение налога на добавленную стоимость", то получаемые дополнительные доходы бюджета должны быть направлены на такие сферы, как образование, здравоохранение и инфраструктура. По его оценке, в этом случае совокупный эффект для экономики будет позитивным.

"Эффект положительный должен превзойти эффект негативный, связанный с повышением налога. Эти цели – образование, здравоохранение и инфраструктура — позволят это", — сказал глава Счетной палаты.

Госдума 3 июля рассмотрит в первом чтении законопроект о повышении ставки НДС с нынешних 18% до 20%. При этом в законопроекте предусмотрено сохранение всех действующих льготных ставок этого налога, а также права автопроизводителей получать вычеты на суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий или бюджетных инвестиций.

Ранее в среду первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфин оценивает ускорение инфляции от повышения НДС в 1-1,5 процентного пункта. В целом, по оценке министерства, инфляция в 2018 году составит около 3%, в 2019 году — около 4-4,5%. В свою очередь ЦБ РФ ожидает ускорения инфляции за счет повышения НДС на 1 процентный пункт и прогнозирует теперь инфляцию в 2018 году в 3,5-4%, в 2019 году — 4-4,5%.