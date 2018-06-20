Еврокомиссия ввела дополнительные пошлины на импорт американских товаров

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Еврокомиссия вводит дополнительные пошлины на импорт из США в страны ЕС. Это станет ответом Брюсселя на торговые ограничения со стороны Вашингтона и коснется товаров на сумму 2,8 миллиарда евро, говорится в сообщении организации.
При этом Брюссель готов отменить пошлины в случае аналогичных действий Вашингтона.
В сообщении также подчеркивается, что меры соответствуют правилам ВТО.
Пошлины на сталь и алюминий
В конце марта США ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25 процентов и алюминия — десять процентов.
Многие торговые партнеры восприняли это негативно. Россия назвала решение нелегитимным и пообещала проработать все возможные механизмы реагирования.
Пекин уже ответил на действия Вашингтона, установив пошлины на некоторые американские товары. Многие эксперты прогнозируют серьезные торговые войны.