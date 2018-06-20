Еврокомиссия ввела дополнительные пошлины на импорт американских товаров

Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Вход в здание Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 20 июн — РИА Новости. Еврокомиссия вводит дополнительные пошлины на импорт из США в страны ЕС. Это станет ответом Брюсселя на торговые ограничения со стороны Вашингтона и коснется товаров на сумму 2,8 миллиарда евро, говорится в сообщении организации.

Уточняется, что ограничительные меры будут распространяться на стальную и алюминиевую продукцию, а также на сельхозтовары.

При этом Брюссель готов отменить пошлины в случае аналогичных действий Вашингтона.

В сообщении также подчеркивается, что меры соответствуют правилам ВТО.

Пошлины на сталь и алюминий