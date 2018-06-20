Американская ассоциация признала "Аэрофлот" лучшей авиакомпанией Европы

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Американская ассоциация APEX (Airline Passenger Experience Association) признала "Аэрофлот" лучшей авиакомпанией Европы, сообщил российский перевозчик.

"Российскому перевозчику присуждена премия американской авиационной ассоциации APEX "Выбор пассажиров" сразу в двух номинациях: "Лучшая глобальная авиакомпания в Европе" и "Авиакомпания Европы с самыми комфортабельными креслами". Церемония награждения авиакомпаний, которые объявлены лучшими в своих регионах планеты, состоялась 19 июня на конференции APEX Tech 2018 в Лос-Анджелесе", — говорится в сообщении.

Ассоциация APEX базируется в США и специализируются на всестороннем изучении качества обслуживания пассажиров на авиатранспорте. Она представляет собой сеть компаний и специалистов, стремящихся обеспечивать сервис мирового класса в масштабах всего рынка авиаперевозок.

Авиакомпания "Аэрофлот", крупнейшая в России, в 2017 году увеличила перевозки пассажиров на 13,3% — до 32,8 миллиона человек, а ее группа в целом — на 15,4%, до 50,1 миллиона человек. В 2018 году группа планирует нарастить перевозки еще на 11-12%.