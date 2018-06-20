Госдума приняла закон о совершенствовании госинформсистемы ТЭКа

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Госдума приняла закон, направленный на совершенствование государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК).

Документ уточняет задачи и предназначение системы, расширяет структуру и перечень поставщиков информации, определяет порядок подготовки аналитической информации с использованием ГИС ТЭК. Данные, содержащиеся в этой системе, являются информацией ограниченного доступа.

В перечень лиц, обязанных предоставлять в эту систему информацию, включены органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по геологическому изучению, разведке месторождений энергоресурсов.

Поставщиками информации в ГИС ТЭК будут, в частности, юрлица и ИП, являющиеся инвесторами, заказчиками (застройщиками) строительства (реконструкции) объектов по добыче, производству, переработке, хранению, распределению и транспортировке энергоресурсов и продуктов их переработки, снабжению ими.

Обязанность по направлению информации в ГИС ТЭК возлагается и на организаторов торговли нефтью, нефтепродуктами, газом, углем и ценными бумагами компаний, осуществляющих деятельность по добыче, переработке, хранению, распределению, транспортировке, реализации энергоресурсов и продуктов их переработки.

Для потребляющих энергоресурсы юрлиц и ИП устанавливаются критерии, при соблюдении которых они становятся субъектами ГИС ТЭК. Так, присоединенная (установленная) или разрешенная к использованию электрическая мощность таких лиц должна составлять не менее 670 кВт, а среднесуточное потребление энергоресурсов и продуктов их переработки, за исключением электроэнергии — не менее 2 тонн, тепловой энергии — не менее 15 гигакалорий.

Подлежащие включению в ГИС ТЭК сведения дополняются информацией о перспективных программах стандартизации по направлениям ТЭКа и международному энергетическому сотрудничеству, об инвестиционных и инновационных программах, о программах ремонтов объектов ТЭК, о закупках товаров, работ, услуг, необходимых для исполнения соглашений о разделе продукции.

Закон определяет порядок подготовки аналитической информации о состоянии и прогнозе развития ТЭКа на основе данных, содержащихся в ГИС ТЭК.

ГИС ТЭК будет считаться введенной в эксплуатацию с момента ввода в эксплуатацию ее интеграционного сегмента, но не позднее 1 января 2020 года. Срок предоставления субъектами ГИС ТЭК информации, составляющей гостайну, для включения в эту систему, переносится на 1 января 2020 года.