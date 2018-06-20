Глава OMV: цена нефти в $70-80 позволяет рынку нормально функционировать

ВЕНА, 20 июн — РИА Новости. Цена нефти в 70-80 долларов за баррель позволяет рынку нормально функционировать, он сейчас сбалансированный, однако присутствует много неуверенности из-за санкций, заявил РИА Новости в среду глава австрийской нефтегазовой OMV Райнер Зеле.

"Сейчас у нас очень сбалансированный рынок нефти. Благодаря соглашению ОПЕК+ мы получили избыточные производственные мощности, у нас снова есть запасы, которые находятся на разумном среднем уровне последних пяти лет. Но в то же время на рынке много неуверенности, при этом не со стороны спроса, а со стороны предложения, в особенности из-за введенных санкций, которые в итоге приведут к снижению предложения нефти", — сказал Зеле на полях 7-го международного семинара ОПЕК.

Он отметил, что в вопросе газа и нефти нельзя говорить об оптимальных ценах.

"Для нас не может быть завышенной цены на нефть, но для потребителей это, конечно, релевантно… Я очень доволен ценой 70-80 долларов. Я думаю, что рынок очень хорошо может жить с этой ценой", — добавил он.

Договор о сокращении добычи

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти

суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года. В четверг, 21 июня, в Вене состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на следующий день пройдет заседание стран ОПЕК, а 23 июня — встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+.

Как ожидается, на этих встречах будет обсуждаться возможность увеличения добычи. Поводом для этого являются опасения возникновения дефицита нефти на рынке, поддерживающие цены в диапазоне 70-80 долларов за баррель. При этом фактическое сокращение добычи нефти ОПЕК+ в последнее время превышало уровни договоренностей примерно на 1 миллион баррелей. Россия и Саудовская Аравия предлагают нарастить добычу ОПЕК+, в частности Россия — на 1,5 миллиона баррелей в сутки в третьем квартале.