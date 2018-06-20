Биткоин дешевеет после новостей о взломе южнокорейской криптобиржи

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Биткоин (bitcoin) в среду дешевеет на сообщениях о взломе одной из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи Bithumb, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по более чем 20 биржам, по состоянию на 10.00 мск биткоин дешевел на 1,12%, до 6,653 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин снижался в цене на 0,84%, до 6,622 тысячи долларов.

Другие криптовалюты демонстрируют разнонаправленную динамику: Ethereum дорожает на 1,16%, до 525,07 доллара, Ripple дешевеет на 1,22%, до 0,531 доллара, Bitcoin Cash — на 0,59%, до 876,4 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 284,3 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 40% всего рынка криптовалют.

В ночь на среду одна из крупнейших криптовалютных бирж Южной Кореи Bithumb сообщила, что она подверглась взлому, и злоумышленникам удалось похитить 35 миллиардов южнокорейских вон (около 30 миллионов долларов). Биржа также сообщила, что все украденные криптосредства будут возмещены за счет собственных резервов Bithumb. По оценке портала CoinMarketCap, криптобиржа Bithumb находится на шестом месте среди мировых криптобирж по суточному объему торгов.

"Сам по себе объем похищенных средств небольшой, проблема в том, что это становится системным явлением и может негативно влиять на восприятие инвесторами и регуляторами рисков отрасли. Bithumb — одна из крупнейших бирж в мире — 6-е место по объему торгов за последние сутки. Так что это заметное событие", — прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

Это не первая атака на южнокорейкую криптовалютную биржу за последнее время. На прошлой неделе другая крупная криптобиржа Южной Кореи Coinrail сообщала о попытке взлома ее системы. По оценкам экспертов, потери биржи тогда составили около 37 миллионов долларов.