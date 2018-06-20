Российские виноделы могут лишиться льготных акцизов, сообщили СМИ

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Российские виноделы могут лишиться льготных акцизов, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к винодельческим компаниям.

Два федеральных чиновника подтвердили изданию, что сейчас этот вопрос обсуждается. Представитель Минэкономразвития РФ сообщил газете, что в министерстве известно об этом.

Пониженный акциз для вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) в РФ действует с 1 января 2016 года. По Налоговому кодексу для тихого вина обычный акциз составляет 18 рублей за 1 литр, а льготный акциз — 5 рублей за литр, для игристых вин — 36 и 14 рублей соответственно. До мая прошлого года льготными ставками пользовались и российские, и импортные вина, напоминает издание.

Минфин РФ в начале мая прошлого года вывел импортные вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения из-под действия пониженного акциза. Министерство объяснило это тем, что льгота изначально была введена для поддержки отечественных производителей и не должна была распространяться на импортную продукцию.

Однако в таком виде льготного акциза быть не может — он нарушает правило ВТО, описывающее национальный режим внутреннего налогообложения и регулирования, пояснили газете федеральный чиновник и человек, участвовавший в обсуждении в Минэкономразвития, над проблемой уже работают Минфин и Минсельхоз, отмечает издание. Как сообщил газете представитель Минфина, сейчас рассматриваются варианты создания благоприятных условий для развития виноделия в РФ, которые в то же время отвечали бы нормам международного права, взятым РФ на себя международным обязательствам, но решения пока не принято.

Два источника, близких к производителям вина, считают, что обсуждение вопроса о снятии льгот инициировали импортеры через своих иностранных поставщиков. Опрошенные газетой чиновники не сказали, кто выступает за изменение правил. Союзу импортеров алкогольной продукции не известно о планируемых изменениях, заявил изданию председатель правления союза Валерий Филатов.