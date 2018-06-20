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Экономика

Годы берут свое. Как долгожители разрушат мировую экономику

08:0020.06.2018
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© AP Photo / Paul WhiteПенсионеры на акции протеста в Мадриде, требующие увеличить пенсии, Испания. 1 марта 2018Пенсионеры на акции протеста в Мадриде, требующие увеличить пенсии, Испания. 1 марта 2018
© AP Photo / Paul White

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. По оценке экспертов Всемирного экономического форума, к 2050 году общий дефицит пенсионных накоплений в мире достигнет астрономических 400 триллионов долларов — это втрое больше объема глобальной экономики. Спасение от разрушительного кризиса только одно — снижение государственных обязательств перед пожилыми людьми. О том, как человечество оказалось на грани пенсионного коллапса, и о мерах, которые предпринимают разные страны для исправления ситуации, — в материале РИА Новости.

Сотрудница во время работы в цехе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Старость откладывается. Что хорошего в повышении пенсионного возраста

Четыреста триллионов долларов — это двадцать ВВП Соединенных Штатов Америки, крупнейшей экономики мира.

Причем сами США к 2050-му не смогут расплатиться по пенсионным обязательствам на общую сумму 137 триллионов долларов, то есть семь своих ВВП.

Второе место по остроте пенсионных проблем аналитики ВЭФ сулят Китаю. Там дефицит пенсионных средств достигнет 119 триллионов долларов (десять ВВП этой страны).

В пятерку стран с наибольшим дефицитом пенсионной системы также войдут Индия (85 триллионов), Великобритания (33 триллиона) и Япония (26 триллионов).

Главная причина проблемы — увеличение продолжительности жизни. По прогнозу ВЭФ, к середине века многие будут доживать до ста лет. Ни одна пенсионная система мира к этому сегодня не готова.

"Если к 2050 году люди будут жить в среднем 85 лет, то либо пенсионные системы раздавит дефицит, либо правительствам придется смириться с массовой бедностью пенсионеров", — констатирует руководитель финансовых и инфраструктурных программ Всемирного экономического форума Майкл Дрекслер.

Наследие Бисмарка

Государственное пенсионное обеспечение — достаточно новое явление в человеческой истории. Первой была "Солидарная государственная пенсия", введенная в 1889 году в Пруссии канцлером Отто фон Бисмарком и охватывающая все население.

Пенсионный фонд РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Голикова рассказала о планах отказаться от балльной пенсионной системы‍

Эта система предусматривала обязательное внесение страховых взносов работодателями в госбюджет и зависимость размера выплат от величины зарплаты конкретного работника. Примеру Пруссии постепенно последовали и другие страны.

В США пенсию для госслужащих ввели в 1915 году, хотя полноценная федеральная система пенсионного страхования возникла лишь в середине 1930-х в рамках "нового курса" президента Рузвельта.

В Российской империи еще в 1827 году утвердили пенсионный устав, который действовал — с дополнениями — вплоть до 1917-го.

Однако в конце ХХ века вдруг выяснилось, что государственное пенсионное обеспечение не соответствует требованиям времени. В 1994 году Всемирный банк (ВБ) опубликовал доклад "Предупреждение всемирного кризиса старения".

В документе указывалось, что к 2030 году число пожилых людей старше 60 лет увеличится на 900 миллионов по сравнению с 1990-м и достигнет 1,4 миллиарда человек. Это приведет к тотальному кризису государственных пенсионных систем, предупреждал ВБ.

В качестве решения проблемы предлагался суперлиберальный рецепт: отказ от распределительной системы государственных пенсий в пользу накопительного принципа. Другими словами, граждане должны отдавать пенсионные взносы не государству, а пенсионным фондам, которые инвестируют деньги в прибыльные активы и обеспечат таким образом увеличение пенсий без усиления нагрузки на госбюджет.

Под давлением Всемирного банка некоторые страны даже полностью отказались от государственных пенсий. Одна из них, Чили, на долгие годы стала образцом для пенсионных реформаторов всего мира.

Мужчина на велосипеде в центре Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кому выгодно повышение пенсионного возраста

Однако глобальный финансовый кризис 2007 года развеял все иллюзии. Страны с распределительными пенсионными системами сильно пострадали, поскольку были вынуждены увеличивать бюджетный дефицит ради выполнения обязательств перед пенсионерами.

Но это не идет ни в какое сравнение с проблемами, которые возникли у государств с накопительной пенсионной системой. Из-за тотального обесценивания инвестиционных активов пенсионные фонды просто оказались не в состоянии выплачивать пенсии.

В "образцовой" Чили возмущенные люди вышли на улицы — около миллиона человек — и потребовали вернуть государственную пенсионную систему.

В итоге эксперты признали и распределительный, и накопительный принципы пенсионного обеспечения несостоятельными. Всемирный банк внес поправки в свои рекомендации, призвав к созданию комбинированных пенсионных систем, сочетающих и распределительную, и накопительную части. Плюс возможность для граждан самостоятельно формировать пенсионные накопления.

Дожили, поздравляем

Однако проблема увеличения продолжительности жизни и связанной с этим нагрузки на пенсионные системы никуда не делась. По прогнозам Eurostat, к 2030 году европейцы будут жить в среднем на 2,5 года больше, чем сейчас.

ВБ в связи с этим отметил, что вопрос усиления нагрузки на пенсионные системы должен решаться "с учетом индивидуальных особенностей каждого государства". То есть — разбирайтесь сами.

Европейская комиссия определила три приоритетных направления политики в области пенсионного обеспечения: увеличение пенсионного возраста, стимулирование к трудовой деятельности после достижения этого возраста и сокращение доли досрочного пенсионного обеспечения.

Монеты России. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Топилин предположил, какие будут пенсии после изменений в законодательстве

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 30 из 35 входящих в нее стран уже приняли решение о повышении пенсионного возраста. Канада, Бельгия, Испания, Германия, Нидерланды, Австралия — до 67 лет. В Чехии, Ирландии и Великобритании двадцатилетние граждане, начавшие работать в 2014 году, уйдут на заслуженный отдых в 68 лет.

Франция увеличила минимальный для получения пенсии срок уплаты страховых взносов с текущих 41,5 года до 43 лет. В США Администрация по социальному обеспечению предлагает для борьбы с пенсионным дефицитом поднять пенсионный налог с 5,9% до 8,5% или сократить размер государственных пенсий на 16%.

Повышение пенсионного возраста Вашингтон признал бесперспективным, поскольку он и так 67 лет. Финансовая группа Equitable провела исследование американцев, достигших этого возраста, и пришла к нерадостным выводам.

Только один процент из них можно считать богатыми, еще четыре процента располагают достаточным для безбедного существования капиталом. Три процента продолжают работать, а 63 процента полностью зависят от социальных пособий, помощи родных, друзей и благотворительных организаций. Двадцать девять процентов просто не дожили до пенсионного возраста. Между тем, как предупреждают эксперты, проблемы только начинаются.

Поколение "беби-бумеров", родившихся в 1950-1960-х годах, во всем мире начинает выходить на пенсию. В США наибольший прирост пенсионеров ожидается с 2020 года, в Европе — с 2025-го.

ОЭСР прогнозирует, что к 2060-му пенсионный возраст повысится в Италии до 70 лет, Чехии — до 69 лет. А рекордсменами будут Нидерланды и Дания — 71,5 и 72,5 года соответственно.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Александр Иванов
Статья обосновывает повышение пенсионного возраста в России?

Как человек, которому предстоит умереть на работе не дождавшись пенсии, я не очень рад подобным измышлизмам.

Подобные проблемы с фондами связаны с неспособностью государств обеспечить пополнения фонда из других источников.

Все государства используют пенсионные фонды, как кубышки и затыкают любые финансовые дыры с помощью него, а потом, когда настает момент посполнения фонда, начинают рассуждать, что люди стали дольше жить.
08:26
20.06.2018
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20 июня 15:00
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