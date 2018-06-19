Россия и Белоруссия договорились усилить сотрудничество в промышленности

МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились усилить кооперацию в промышленной сфере, расширять выпуск наукоемкой продукции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Условились с белорусскими партнерами усилить кооперацию в промышленной сфере, расширять выпуск наукоемкой продукции. К финансированию высокотехнологичных проектов будут активно привлекаться средства российских и белорусских банков, а также заинтересованные частные инвесторы", — сказал Путин по итогам заседания ВГС и переговоров с главой Белоруссии.