Россия и Белоруссия договорились усилить сотрудничество в промышленности

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства во Дворце независимости в Минске. 19 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко перед заседанием Высшего Государственного Совета Союзного государства во Дворце независимости в Минске. 19 июня 2018

МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия договорились усилить кооперацию в промышленной сфере, расширять выпуск наукоемкой продукции, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Условились с белорусскими партнерами усилить кооперацию в промышленной сфере, расширять выпуск наукоемкой продукции. К финансированию высокотехнологичных проектов будут активно привлекаться средства российских и белорусских банков, а также заинтересованные частные инвесторы", — сказал Путин по итогам заседания ВГС и переговоров с главой Белоруссии.