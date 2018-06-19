Путин: объем торговли с Белоруссией можно поднять до 50 миллиардов долларов

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 19 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 19 июня 2018

МИНСК, 19 июн — РИА Новости. России и Белоруссии при сохранении позитивной динамики можно вывести взаимную торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов в год, считает президент РФ Владимир Путин.

"Дальнейшего расширения и диверсификации требует внутрисоюзная торговля. В прошлом году товарооборот увеличился почти на четверть +23,5% и достиг 32, 4 миллиарда долларов. В январе-апреле текущего года прибавил еще 18,5%. При сохранении такой позитивной динамики нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень в 50 миллиардов долларов", — сказал Путин на заседании заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства.