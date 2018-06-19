Российские комплектующие могут начать устанавливать на итальянские спутники

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские комплектующие могут начать устанавливать на спутники производства SITAEL — крупнейшей частной компании Италии, говорится в сообщении Главкосмоса.

"В Москве состоялась рабочая встреча представителей интегрированной структуры АО "Главкосмос" с советником по развитию бизнеса и стратегии итальянской компании SITAEL Ди Ладзаро. Стороны договорились рассмотреть возможность поставки российских комплектующих для разрабатываемых SITAEL спутниковых платформ", — отмечается в сообщении.

В ходе переговоров был также рассмотрен вопрос запуска космических аппаратов итальянской компании при помощи ракеты-носителя "Союз 2.1". Стороны заявили и о готовности работать в направлении коммерческого продвижения малых космических аппаратов на базе спутниковых платформ компании SITAEL с полезной нагрузкой российского производства.

По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и предметнее изучить технические аспекты указанных направлений сотрудничества.

SITAEL — крупнейшая итальянская частная компания (входит в холдинг Angel) космической промышленности со штаб-квартирой в городе Мола ди Бари. Имеет четыре производственных площадки в Италии, одну в Греции и одну в Австралии. Персонал около 350 человек.

Основные направления деятельности — разработка, производство и испытания малых космических аппаратов; производство электрических ракетных двигателей для космических аппаратов; микроэлектроника, создание сервисов на основе результатов космической деятельности.