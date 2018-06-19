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Экономика

"Нафтогаз" заявил о разрешении суда в Лондоне заморозить активы "Газпрома"

Сюжет:
Ситуация с поставками российского газа на Украину (49)
17:2019.06.2018
(обновлено: 18:16 19.06.2018)
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© РИА Новости / Павел ПаламарчукПерейти в фотобанкКомпрессорная установка Креховского месторождения природного газа. Архивное фотоКомпрессорная установка Креховского месторождения природного газа. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" заявил, что Коммерческий суд Лондона по его ходатайству дал разрешение заморозить активы "Газпрома" на территории Великобритании.

Вывеска компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Украина разгромила европейцев: кому-то придется платить "Газпрому"
В Киеве ждут отмены решения апелляционного суда о приостановке принудительного исполнения решения  Стокгольмского арбитража  в Нидерландах и Швейцарии.

"Но это не помешало нам вчера получить приказы суда в Великобритании о заморозке там активов "Газпрома" для их дальнейшего принудительного взыскания. Мы только что уже вручили эти приказы "Газпрому", — написал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

Логотип компании Газпром. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Судью на мыло. Почему Европа вынуждена снять арест с активов "Газпрома"
Теперь "Газпром" в течение 48 часов должен предоставить украинской компании список своих активов стоимостью более 50 тысяч долларов, расположенных в Англии или Уэльсе, сообщает информагентство УНИАН.

Кроме того, "Нафтогаз" заявил, что уже уведомил 17 лондонских банков, работающих с "Газпромом", что они не могут способствовать сокращению активов российской компании.

А у них в России газ, а у нас?
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
А у них в России газ, а у нас?

Суть спора

"Нафтогаз" пытается взыскать с "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов в соответствии с мартовским решением Стокгольмского арбитража. 

Компании вели спор о контрактах на поставку и транзит газа. По иску о контрактах на поставки суд в конце прошлого года обязал украинскую компанию выплатить "Газпрому" более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему 4,673 миллиарда долларов. 

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правления компании Газпром Алексей Миллер во время встречи. 13 марта 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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"Газпром" назвал сроки расторжения контрактов с "Нафтогазом"
Так как арбитры произвели зачет встречных требований, то российская компания должна выплатить украинской 2,56 миллиарда.

Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.

Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с украинской стороной.

В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — что суд в Нидерландах принял аналогичное решение.

"Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. В соответствии со шведскими законами приказ апелляционной инстанции не может быть обжалован.

Газовый конфликт
© РИА Новости, Инфографика
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Газовый конфликт
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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Колумбия
2
Япония
Матч идёт
0
Польша
0
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