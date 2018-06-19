КИЕВ, 19 июн — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" заявил, что Коммерческий суд Лондона по его ходатайству дал разрешение заморозить активы "Газпрома" на территории Великобритании.
"Но это не помешало нам вчера получить приказы суда в Великобритании о заморозке там активов "Газпрома" для их дальнейшего принудительного взыскания. Мы только что уже вручили эти приказы "Газпрому", — написал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.
Кроме того, "Нафтогаз" заявил, что уже уведомил 17 лондонских банков, работающих с "Газпромом", что они не могут способствовать сокращению активов российской компании.
Суть спора
"Нафтогаз" пытается взыскать с "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов в соответствии с мартовским решением Стокгольмского арбитража.
Компании вели спор о контрактах на поставку и транзит газа. По иску о контрактах на поставки суд в конце прошлого года обязал украинскую компанию выплатить "Газпрому" более двух миллиардов долларов. Однако второе решение, по иску о контрактах на транзит, арбитраж вынес в пользу "Нафтогаза", присудив ему 4,673 миллиарда долларов.
Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов.
Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с украинской стороной.
В конце мая Украина объявила, что начала процедуру принудительного взыскания средств и что суд поддержал ее ходатайство об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — что суд в Нидерландах принял аналогичное решение.
"Газпром" 13 июня добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража. В соответствии со шведскими законами приказ апелляционной инстанции не может быть обжалован.