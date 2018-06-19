Эксперты подсчитали долю среднего класса в Москве

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Доля работающего населения, которое можно отнести к среднему классу, в Москве оценивается в 18% при том, что в целом по России эта доля составляет порядка 8-9%, рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.
Согласно исследованию агентства, максимальный рост доли среднего класса в 2009-2017 годах наблюдался в финансовых центрах, таких как Москва и Санкт-Петербург, и в добывающих регионах страны. В Москве доля среднего класса выросла за восемь лет на 11 процентных пунктов — до 18% с 7%, в Санкт-Петербурге — на 9 процентных пунктов, до 13% с 4%.
Максимальный рост доли среднего класса зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — на 16 процентных пунктов, до 43% работающих граждан, получающих заработную плату, которая позволяет отнести их к среднему классу. Восемь лет назад здесь показатель составлял 27%.
"Мы отмечаем рост разрыва между регионами, потому что в течение последних восьми лет основной прирост по среднему классу наблюдается только в Москве и Санкт-Петербурге, а также в добывающих регионах", — рассказала эксперт.
Кто он — средний класс
По ее словам, АКРА в рамках своего исследования закладывала в понятие среднего класса общие экономические понятия.
"Средний класс — это те люди, которые получают достойную заработную плату, которая позволяет им владеть недвижимостью, автомобилем, выезжать в отпуск за границу, не иметь проблем с текущим потреблением и иметь возможность делать сбережения. Исходя из этого мы посмотрели на цены на недвижимость в каждом отдельном взятом регионе", — отметила она.
Аналитики основывались на том, что человек может взять ипотеку на 10 лет, а также автокредит на условно средний автомобиль. "Брали по минимуму — иностранную марку, средние цены на наиболее продаваемый автомобиль, и получилось порядка 800 тысяч рублей в 2017 году", — добавила она.
"Допустим, если в Магадане огурцы стоят 600 рублей, то в регионе ЦФО — 200 рублей. Сам набор потребительских товаров и услуг не отражает адекватно того уровня потребления, который относится к людям, которые мы относим к среднему классу. Поэтому дополнительно, после того, как сложили все эти составляющие, мы добавили 20% от суммы в предположении, что часть из них пойдет на текущее потребление, а часть — на накопление", — сказала она.
Зарплата среднего класса
В результате минимальная необходимая заработная плата за 2017 год для того, чтобы человек мог себя относить к среднему классу, составила порядка 60 тысяч рублей (для Орловской области). В среднем заработная плата, которая может позволить себя чувствовать средним классом, в регионах составила 62-75 тысяч рублей.
По ее словам, также очень высоки уровни заработной платы в Дальневосточном федеральном округе, в основном из-за того, что стоимость одного квадратного метра жилья там в среднем в 1,4 раза выше, чем стоимость квадратного метра на остальной территории России, за исключением Москвы.
По данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2017 году составила 39,144 тысячи рублей, среднедушевые денежные доходы населения — 31,477 тысячи рублей.