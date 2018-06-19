Эксперты подсчитали долю среднего класса в Москве

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Доля работающего населения, которое можно отнести к среднему классу, в Москве оценивается в 18% при том, что в целом по России эта доля составляет порядка 8-9%, рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

"Мы оцениваем средний уровень заработной платы, который, по нашему мнению, мог бы позволить человеку считать себя средним классом, при этом за скобками остаются прочие доходы. Если взять в целом все тех, кто работает, то получается, что в Москве порядка 18% работающего населения могут отнести себя к среднему классу, в Санкт-Петербурге — 13%, в целом по России — это порядка 8-9% работающего населения", — сказала она.

Согласно исследованию агентства, максимальный рост доли среднего класса в 2009-2017 годах наблюдался в финансовых центрах, таких как Москва и Санкт-Петербург, и в добывающих регионах страны. В Москве доля среднего класса выросла за восемь лет на 11 процентных пунктов — до 18% с 7%, в Санкт-Петербурге — на 9 процентных пунктов, до 13% с 4%.

Максимальный рост доли среднего класса зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — на 16 процентных пунктов, до 43% работающих граждан, получающих заработную плату, которая позволяет отнести их к среднему классу. Восемь лет назад здесь показатель составлял 27%.

В Магаданской области рост доли составил 13 процентных пунктов — до 25% с 12%, в Ненецком автономном округе рост составил 12 процентных пунктов — до 34% с 22%, в Якутии — на 11 процентных пунктов, до 19% с 8% ранее, в Ханты-Мансийском автономном округе — на 10 процентных пунктов, до 27% с 17%.

"Мы отмечаем рост разрыва между регионами, потому что в течение последних восьми лет основной прирост по среднему классу наблюдается только в Москве и Санкт-Петербурге, а также в добывающих регионах", — рассказала эксперт.

Кто он — средний класс

По ее словам, АКРА в рамках своего исследования закладывала в понятие среднего класса общие экономические понятия.

"Средний класс — это те люди, которые получают достойную заработную плату, которая позволяет им владеть недвижимостью, автомобилем, выезжать в отпуск за границу, не иметь проблем с текущим потреблением и иметь возможность делать сбережения. Исходя из этого мы посмотрели на цены на недвижимость в каждом отдельном взятом регионе", — отметила она.

Аналитики основывались на том, что человек может взять ипотеку на 10 лет, а также автокредит на условно средний автомобиль. "Брали по минимуму — иностранную марку, средние цены на наиболее продаваемый автомобиль, и получилось порядка 800 тысяч рублей в 2017 году", — добавила она.

В рамках оценки текущего потребления аналитикам АКРА пришлось брать за основу именно стоимость фиксированного набора потребительских товаров для каждого региона, поскольку он является индикатором, который отражает разную стоимость товаров в разных регионах.

"Допустим, если в Магадане огурцы стоят 600 рублей, то в регионе ЦФО — 200 рублей. Сам набор потребительских товаров и услуг не отражает адекватно того уровня потребления, который относится к людям, которые мы относим к среднему классу. Поэтому дополнительно, после того, как сложили все эти составляющие, мы добавили 20% от суммы в предположении, что часть из них пойдет на текущее потребление, а часть — на накопление", — сказала она.

Зарплата среднего класса

В результате минимальная необходимая заработная плата за 2017 год для того, чтобы человек мог себя относить к среднему классу, составила порядка 60 тысяч рублей (для Орловской области). В среднем заработная плата, которая может позволить себя чувствовать средним классом, в регионах составила 62-75 тысяч рублей.

"Самый высокий уровень заработной платы ожидаемо должен быть в Москве. Чтобы чувствовать себя средним классом — это порядка 121 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 85 тысяч рублей", — рассказала эксперт, добавив, что показатель в среднем по регионам России, за исключением Москвы — это 69,1 тысячи рублей.

По ее словам, также очень высоки уровни заработной платы в Дальневосточном федеральном округе, в основном из-за того, что стоимость одного квадратного метра жилья там в среднем в 1,4 раза выше, чем стоимость квадратного метра на остальной территории России, за исключением Москвы.

По данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2017 году составила 39,144 тысячи рублей, среднедушевые денежные доходы населения — 31,477 тысячи рублей.