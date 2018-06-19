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Экономика

Эксперты подсчитали долю среднего класса в Москве

17:0919.06.2018
0556760
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкКупюры 5000 рублей. Архивное фотоКупюры 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Доля работающего населения, которое можно отнести к среднему классу, в Москве оценивается в 18% при том, что в целом по России эта доля составляет порядка 8-9%, рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова.

Российские рубли и доллары США в кошельке. Архивное фото
© Depositphotos / gregorylee
Исследование показало, сколько россиян относят себя к среднему классу
"Мы оцениваем средний уровень заработной платы, который, по нашему мнению, мог бы позволить человеку считать себя средним классом, при этом за скобками остаются прочие доходы. Если взять в целом все тех, кто работает, то получается, что в Москве порядка 18% работающего населения могут отнести себя к среднему классу, в Санкт-Петербурге — 13%, в целом по России — это порядка 8-9% работающего населения", — сказала она.

Согласно исследованию агентства, максимальный рост доли среднего класса в 2009-2017 годах наблюдался в финансовых центрах, таких как Москва и Санкт-Петербург, и в добывающих регионах страны. В Москве доля среднего класса выросла за восемь лет на 11 процентных пунктов — до 18% с 7%, в Санкт-Петербурге — на 9 процентных пунктов, до 13% с 4%.

Максимальный рост доли среднего класса зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — на 16 процентных пунктов, до 43% работающих граждан, получающих заработную плату, которая позволяет отнести их к среднему классу. Восемь лет назад здесь показатель составлял 27%.

Покупатель в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Магаданской области рост доли составил 13 процентных пунктов — до 25% с 12%, в Ненецком автономном округе рост составил 12 процентных пунктов — до 34% с 22%, в Якутии — на 11 процентных пунктов, до 19% с 8% ранее, в Ханты-Мансийском автономном округе — на 10 процентных пунктов, до 27% с 17%.

"Мы отмечаем рост разрыва между регионами, потому что в течение последних восьми лет основной прирост по среднему классу наблюдается только в Москве и Санкт-Петербурге, а также в добывающих регионах", — рассказала эксперт.

Кто он — средний класс

По ее словам, АКРА в рамках своего исследования закладывала в понятие среднего класса общие экономические понятия.

"Средний класс — это те люди, которые получают достойную заработную плату, которая позволяет им владеть недвижимостью, автомобилем, выезжать в отпуск за границу, не иметь проблем с текущим потреблением и иметь возможность делать сбережения. Исходя из этого мы посмотрели на цены на недвижимость в каждом отдельном взятом регионе", — отметила она.

Аналитики основывались на том, что человек может взять ипотеку на 10 лет, а также автокредит на условно средний автомобиль. "Брали по минимуму — иностранную марку, средние цены на наиболее продаваемый автомобиль, и получилось порядка 800 тысяч рублей в 2017 году", — добавила она.

Купюры 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В рамках оценки текущего потребления аналитикам АКРА пришлось брать за основу именно стоимость фиксированного набора потребительских товаров для каждого региона, поскольку он является индикатором, который отражает разную стоимость товаров в разных регионах.

"Допустим, если в Магадане огурцы стоят 600 рублей, то в регионе ЦФО — 200 рублей. Сам набор потребительских товаров и услуг не отражает адекватно того уровня потребления, который относится к людям, которые мы относим к среднему классу. Поэтому дополнительно, после того, как сложили все эти составляющие, мы добавили 20% от суммы в предположении, что часть из них пойдет на текущее потребление, а часть — на накопление", — сказала она.

Зарплата среднего класса

В результате минимальная необходимая заработная плата за 2017 год для того, чтобы человек мог себя относить к среднему классу, составила порядка 60 тысяч рублей (для Орловской области). В среднем заработная плата, которая может позволить себя чувствовать средним классом, в регионах составила 62-75 тысяч рублей.

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© РИА Новости / Алексей Никольский
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"Самый высокий уровень заработной платы ожидаемо должен быть в Москве. Чтобы чувствовать себя средним классом — это порядка 121 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 85 тысяч рублей", — рассказала эксперт, добавив, что показатель в среднем по регионам России, за исключением Москвы — это 69,1 тысячи рублей.

По ее словам, также очень высоки уровни заработной платы в Дальневосточном федеральном округе, в основном из-за того, что стоимость одного квадратного метра жилья там в среднем в 1,4 раза выше, чем стоимость квадратного метра на остальной территории России, за исключением Москвы.

По данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2017 году составила 39,144 тысячи рублей, среднедушевые денежные доходы населения — 31,477 тысячи рублей.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
1
Колумбия
2
Япония
Матч идёт
0
Польша
0
Сенегал
19 июня 21:00
-
Россия
-
Египет
20 июня 18:00
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