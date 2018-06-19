Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна на уровне 100 млн тонн за год

МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Минсельхоз РФ сохраняет прогноз по урожаю зерна в России в 2018 году на уровне 100 миллионов тонн, сообщил журналистам глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

"Прогноз у нас корректируется буквально в еженедельном режиме. Я думаю, что порядка 100 миллионов тонн, о таком прогнозе мы сегодня можем говорить. Но к этой теме надо возвращаться достаточно регулярно, чтобы иметь возможность более точные цифры называть", — сказал Патрушев.

Комментируя объем экспорта зерновых из России, министр указал, что внутренние потребности страны в зерне составляют 80 миллионов тонн. "В зависимости от того, сколько соберем, и в зависимости от того, сколько нам надо будет на свое потребление — будем принимать решение, сколько будет можно экспортировать", — добавил он.

Первоначально прогноз министерства по урожаю зерна в России составлял 110-115 миллионов тонн, в мае он был снижен до 105-110 миллионов тонн, а в июне — до 100 миллионов. Минсельхоз также ожидает, что экспорт зерна из РФ в 2017-2018 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2017 года по 30 июня 2018 года) составит порядка 53 миллионов тонн, в 2018-2019 сельхозгоду — 35-40 миллионов тонн.