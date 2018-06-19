Арендаторам сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" выплатят субсидии

КЕМЕРОВО, 19 июн — РИА Новости. Власти Кемеровской области утвердили порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим из-за пожара в торговом центре "Зимняя вишня", сообщается на сайте регионального департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта, погибли 60 человек. Здание на проспекте Ленина общей площадью в 23 тысячи квадратных метров подлежит сносу. В числе арендаторов торговой галереи значатся продуктовый супермаркет, магазин электроники, ювелирные салоны, магазины одежды и другие. Почти треть из них (38 из 120 арендаторов-собственников) полностью лишились имущества в результате ЧП.

"Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области Сергеем Цивилевым подписано постановление коллегии администрации "О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, на ведение предпринимательской деятельности", — говорится в сообщении.

По данным властей, субсидии в размере 100 тысяч рублей будут предоставляться официально зарегистрированным субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществлявшим свою деятельность в ТЦ "Зимняя вишня" по состоянию на 25 марта и пострадавшим в результате пожара. Заявление на получение субсидии и прилагаемые к нему документы принимает государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области.

Согласно документу, деньги будут выделены в рамках региональной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области" на 2014-2020 годы. Отмечается, что бюджетные средства будут предоставляться на безвозмездной и безвозвратной основе при условии соблюдения их целевого назначения. "Субсидия должна быть потрачена на ведение предпринимательской деятельности: приобретение товаров, оборудования, средств и технологий, программного обеспечения, ремонт объектов движимого и недвижимого имущества и так далее", — уточнили в департаменте.