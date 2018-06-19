В России стало больше долларовых миллионеров, показало исследование

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Число российских долларовых миллионеров выросло примерно на 4% по итогам 2017 года, а их состояние — на 5,2%, следует из исследования World Wealth Report 2017 международной консалтинговой компании Capgemini.

По итогам прошлого года в России насчитывается 189,5 тысячи человек, чьи доходы превысили 1 миллион долларов. Таким образом, РФ заняла 15-ю строчку в общемировом рейтинге стран по количеству миллионеров.

Лидером по числу долларовых миллионеров в мире являются США, там их насчитывается 5,285 миллиона человек. На втором месте находится Япония — 3,162 миллиона человек, на третьей позиции — Германия, число миллионеров в этой стране достигло 1,365 миллиона человек.

Всего в прошлом году количество человек в мире, доходы которых превысили уровень в 1 миллион долларов, выросло на 9,7% по сравнению с 2016 годом, до 18,1 миллиона. Их совокупное состояние увеличилось на 10,5% и составило 70,2 триллиона долларов. По данным компании, суммарное богатство миллионеров к 2025 году может возрасти до 100 триллионов долларов.