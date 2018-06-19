Проект по налоговому маневру в нефтяной сфере скоро внесут в правительство

МИНСК, 19 июн — РИА Новости. Разногласия по налоговому маневру в нефтяной отрасли в принципе сняты, в ближайшее время законопроект будет внесен в правительство, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"В результате серии совещаний в правительстве вместе с федеральными органами власти и с компаниями выработаны предложения. Сейчас вот проект закона разрабатывается, в ближайшее время он будет внесен в правительство", — сказал Новак.

"Да, мы нашли в принципе общую позицию. Сейчас не буду (рассказывать — ред.), потому что этот проект в правительстве должен быть рассмотрен, и потом мы вам детали расскажем", — ответил он на уточняющий вопрос о том, удалось ли согласовать разногласия между Минфином и Минэнерго.