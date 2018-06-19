Набиуллина спрогнозировала инфляцию в России на конец года

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила инфляцию в РФ ниже прогнозируемого коридора 3,5-4% в конце года, если будут благоприятные факторы.

Банк России 15 июня сузил коридор прогноза по инфляции в РФ до 3,5-4% в 2018 году и ожидает ее краткосрочное повышение до 4-4,5% в 2019 году.

"Наша прогнозная оценка, уточненная уже после повышения НДС — 3,5-4%. Я не исключаю того, что она может оказаться чуть ниже, если будут благоприятные факторы", — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос на заседании Госдумы.

По её словам, среди них солидный рост урожая и отсутствие опережающих эффектов от налоговых нововведений. При этом ЦБ придерживается консервативного подхода в оценке благоприятных факторов: не рассчитывает на большой рост урожая и не закладывает его в свои оценки.