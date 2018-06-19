Набиуллина ответила на вопрос о продаже почти половины госдолга США

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос депутатов Госдумы о продаже регулятором почти половины госдолга США, отметила, что ЦБ проводит политику диверсификации международных резервов и при принятии решений учитывает все риски, включая финансовые, экономические и геополитические.

Минфин США в пятницу сообщил, что Россия в апреле вдвое сократила свои вложения в казначейские бумаги США — на 47,5 миллиарда долларов (до 48,7 миллиарда) и опустилась в рейтинге стран-держателей этих бумаг с 16-й строки на 22-ю.

"Мы занимаемся диверсификацией золотовалютных резервов. У нас за последние годы выросла доля золота, практически в объемах за более чем 10 лет в десять раз. Мы диверсифицируем всю структуру валют… Мы проводим политику, чтобы они (ЗВР — ред.) надежно хранились и были диверсифицированы. Мы оцениваем все риски: финансовые, экономические и геополитические", — сказала Набиуллина.

"Золотовалютные резервы нужны для того, чтобы защитить нашу экономику от внешних рисков, в том числе при выявлении рисков финансовой стабильности защитить рубль, обеспечить импорт. Золотовалютные резервы хранятся в резервных валютах. Если мы их потратим на внутренние цели, они уже не будут золотовалютными резервами", — указала она, отвечая на вопрос депутатов, куда пошли средства от продажи половины доли РФ в госдолге США.

По данным ЦБ РФ, по итогам прошлого года доля евро в международных резервах страны упала на 10,5 процентного пункта — до 21,7% с 32,2%. При этом, доля доллара существенно возросла — до 45,8% с 40,4%, также увеличились доли золота до 17,3% с 15,2%, фунта стерлингов — до 8,3% с 7,6%, прочих валют — до 7% с 4,6%. На 8 июня международные резервы РФ составили 461 миллиард долларов.