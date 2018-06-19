Nord Stream 2 получила почти все трубы для "Северного потока — 2"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Nord Stream 2 AG получила почти все трубы для строительства "Северного потока — 2". Об этом сообщил финансовый директор компании Пол Коркоран, выступая с презентацией на Российском нефтегазовом конгрессе.

Он добавил, что скоро поступит разрешение от Дании на строительство газопровода.

В ходе выступления Коркоран рассказал, что компания направила более четырех миллиардов евро на реализацию проекта.

Капитальные затраты по "Северному потоку — 2" составляют восемь миллиардов евро. Общая стоимость строительства — 9,5 миллиарда евро, уточняется в презентации.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Украина выступает против строительства газопровода, опасаясь потерять доходы от транзита голубого топлива. Латвия, Литва и Польша также совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект. Кроме того, против него выступают США, так как у них есть амбициозные планы по экспорту в Европу своего газа.

Россия неоднократно призывала не политизировать тему строительства газопровода. По словам президента Владимира Путина, Москва относится к проекту исключительно как к экономическому.