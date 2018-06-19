Меры по налоговому маневру сдержат рост цен на топливо, заявили в Минэнерго

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Планируемые меры в рамках налогового маневра должны сдержать рост цен на топливо в пределах инфляции, заявил замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.

"Если говорить о дальнейшем, то текущих мер вместе с тем, что принимается в рамках налогового маневра в виде демпфирующей надбавки — цель удержать рост цен и динамику цен в пределах "инфляция плюс/минус", для того, чтобы избежать таких резких галопирующих скачков", — сказал он, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.